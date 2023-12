Arsène Wenger defendeu o novo formado do Mundial de clubes, mas admitiu que o calendário do futebol está preenchido. O responsável máximo da FIFA pelo Desenvolvimento do Futebol acredita que a prova vai permitir a jogadores de todo o mundo competirem ao mais alto nível.

«Temos sorte na Europa, mas é importante tornar o futebol, realmente, global, e proporciona a outros clubes a oportunidade de progredir. Vai dar oportunidade de jogadores, de todo o mundo, competirem ao mais alto nível.»

Wenger lembra que a competição vai apenas ser jogada de quatro em quatro anos, mas que vai ter um impacto financeiro enorme nos clubes.

Benfica e FC Porto são os únicos clubes portugueses que vão participar na primeira edição do novo Mundial de clubes, que se vai realizar de 15 de junho a 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

A prova vai contar com uma primeira fase de grupos, com oito grupos de quatro equipas, qualificando-se para a fase a eliminar, a um só jogo, os dois primeiros de cada agrupamento.