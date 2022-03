Os dois futebolistas ucranianos, Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko (na foto), faleceram na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, confirmou a FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol).



«Os nossos pensamentos estão com as famílias, amigos e colegas dos jovens jogadores ucranianos Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko. São as duas primeiras derrotas do futebol nesta guerra. Que ambos descansem em paz», lê-se na nota divulgada nas redes sociais.



Segundo a impensa local, Vitalii Sapylo, de 21 anos, jogava no Karpaty Lviv, tendo perdido a vida no combate frente às tropas russas nessa cidade. Por sua vez, Martynenko, de 25 anos, era um jogador em ascensão e era o principal goleador do FC Hostomel. Faleceu após a sua casa ter sido bombardeada pela Rússia, de acordo com a mesma fonte.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



