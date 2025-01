A FIFPRO, o maior sindicato mundial de futebolistas profissionais, fez um balanço dos dez jogadores com mais partidas realizadas em 2024.

Luis Díaz, ex-FC Porto, e Andrija Zivkovic, ex-Benfica, estão entre os atletas mais utilizados no ano passado entre clubes e seleções.

O atleta com mais jogos é mesmo Cody Gakpo, dos Países Baixos e do Liverpool, depois de ter participado em 71 desafios.

«A expansão das competições de clubes da UEFA e a introdução de um Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA com 32 equipas significa que alguns jogadores de elite serão sujeitos a jogos ainda mais competitivos na segunda metade da época de 2024/25», diz a FIFPRO no seu site oficial, juntamente com o referido balanço.

«As conclusões do volume de trabalho surgem alguns meses depois de um relatório publicado pela universidade belga KU Leuven ter afirmado que o setor do futebol profissional não está a cumprir o seu dever de aplicar as normas de segurança exigidas aos jogadores e, consequentemente, está a violar os quadros jurídicos existentes a nível europeu e mundial», recorda a entidade.

Veja a lista, na GALERIA acima.