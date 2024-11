Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, foi nomeado para a direção da FIFPRO, no decorrer da reforma estatutária que promoveu alterações na organização da estrutura que representa os jogadores a nível mundial.

Portugal passa, assim, a estar representado, nos próximos quatro anos, no órgão político mais importante do sindicato internacional de jogadores, composto por um total de 70 sindicatos nacionais, numa altura em que está em cima da mesa a discussão sobre a sobrecarga competitiva dos calendários, bem como a reforma do sistema de transferências da FIFA, na sequência da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o «caso Diarra».

O presidente do Sindicato dos Jogadores de Portugal acumula, assim, mais um cargo internacional, juntando a entrada para a direção da FIFPRO às funções de árbitro na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, à qualidade de membro do Conselho Estratégico da UEFA para o futebol profissional, além da envolvência, ao longo de vários anos, no diálogo social europeu para o setor do futebol profissional.

«Estou muito honrado por esta nomeação e pela possibilidade de representar os jogadores e o meu país neste órgão. A FIFPRO é a voz mundial dos jogadores e tem um enorme legado de conquistas, de Bosman a Diarra, com impacto no seu dia a dia. Sinto que posso contribuir com a minha experiência no plano internacional para continuarmos a desenvolver este trabalho. Esta indicação é, igualmente, o reconhecimento do trabalho do sindicato português no plano nacional e internacional, aumentando o nível de exigência, sempre iguais a nós próprios, com identidade e compromisso», destacou o novo membro do Board do FIFPRO.

Além da nomeação de Joaquim Evangelista para o órgão político, o Sindicato dos Jogadores terá, também, o secretário-geral João Oliveira como membro e representante de Portugal no órgão de supervisão da atividade comercial da FIFPRO, recentemente criado por reforma estatutária.

Na Assembleia geral da FIFPRO, que está a decorrer na Indonésia, foi, também, eleito o novo presidente da organização, o argentino Sergio Marchi, que irá liderar o Board mundial composto pelos seguintes membros:

Magnus Erlingmark (Suécia)

Joaquim Evangelista (Portugal)

Maheta Molango (Inglaterra)

Geremi Njitap (Camarões)

Fernando Revilla (Peru)

Stefano Sartori (Itália)

Karin Sendel (Israel)

Alejandro Sequeira (Costa Rica)

David Terrier (França)

Fraser Wishart (Escócia)

Takuya Yamazaki (Japão)