Os prémios The Best 2021 para melhor do mundo vão ser entregues a 17 de janeiro de 2022, numa cerimónia que vai ter participações virtuais e que decorre em Zurique, na Suíça, anunciou esta terça-feira a FIFA, em comunicado.

O processo de votação tem início a 22 de novembro e prolonga-se até 10 de dezembro.

Participam na votação treinadores e capitães das equipas nacionais, além de jornalistas de cada federação nacional associada à FIFA.

Vão ser entregues um total de 11 prémios na cerimónia que vai dar a conhecer os melhores de 2021.

- The Best para melhor jogadora do mundo

- The Best para melhor jogador do mundo

- The Best para melhor treinadora do mundo

- The Best para melhor treinador do mundo

- The Best para melhor guarda-redes no feminino

- The Best para melhor guarda-redes no masculino

- FIFPRO melhor 11 feminino

- FIFPRO melhor 11 masculino

- Prémio de Fair-Play da FIFA

- Prémio Puskás (para o melhor golo do ano 2021)

- Prémio FIFA Fan (adeptos)