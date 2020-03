A federação italiana de futebol (FIGC) anunciou que o seu centro de treino em Coverciano, perto de Florença, será posto ao serviço das autoridades de saúde, para receber doentes infetados com o novo coronavírus.

Em comunicado, a FIGC revela que os diversos edifícios que compõem o centro de treinos, bem como os quartos de todo o complexo, que habitualmente recebem as seleções nacionais, estão disponíveis para as autoridades.

A Federação dispõe o seu centro mesmo para casos «de vigilância sanitária» ou para pessoas que «aguardem por uma hospitalização».

«A FIGC abre o centro de Coverciano aos italianos em dificuldade. Hoje não jogamos futebol, para começarmos de novo temos de vencer o jogo mais importante, contra o novo coronavírus»disse o presidente da Federação, Gabriele Gravina.

O continente europeu, com quase 260.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até à passada quarta-feira.