A Federação Italiana de Futebol (FIGC) reforçou esta quarta-feira que a sua «prioridade absoluta» é terminar a atual temporada da Série A e apontou, agora, novembro como uma possibilidade, estando disponível para atrasar o arranque da época 2020/21.

«A nossa prioridade absoluta é terminar as provas. Não há prazos. Se pudermos jogar em junho, assim o faremos. Se for preciso, retomamos em setembro e encerramos o campeonato em novembro, com a próxima temporada a começar em janeiro do próximo ano», disse o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, em declarações ao jornal La Repubblica.

O dirigente italiano explicou que, se a Série A for cancelada, essa situação poderá gerar até mil milhões de euros de prejuízo, assim como ações judiciais e problemas legais entre clubes, jogadores e televisões.

«Não terminar irá criar uma série de controvérsias e de problemas. A próxima edição da Série A pode ser disputada em cinco meses e existem várias ideias em cima da mesa. Estamos a estudar todas as hipóteses», contou.

A Liga italiana está suspensa desde 9 de março, devido à propagação da pandemia da covid-19 no país.

Depois de disputadas 26 jornadas, a Série A é liderada pela Juventus de Cristiano Ronaldo, que soma 63 pontos, contra 62 da Lazio e 54 do Inter de Milão (menos um jogo disputado).

De acordo com os últimos dados, a Itália registou até agora 162.488 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus e 21.067 mortos.