O debate foi longo e durou semanas: quem mereceu mais a Bola de Ouro? Messi ou Lewandowski? A distinção acabou por cair para o argentino, mas dizemos-lhe, caro leitor, aqui há espaço para os dois.

Mas há mais.

Como habitual, o nosso jornal fez um apanhado do ano e elegeu as principais figuras de 2021 no que diz respeito ao futebol internacional. Alguns ganharam destaque pelo que fizeram dentro de campo, outros no bancos – muitos treinadores na lista –, e houve até quem desse passos importantíssimos para o desporto fora das quatro linhas.

Estas são as dez figuras do ano no plano internacional para o Maisfutebol. Percorra-as na galeria acima associada.