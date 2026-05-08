O Universitatea Craiova, treinado pelo português Filipe Coelho, empatou esta sexta-feira sem golos na visita ao CFR Cluj, em jogo da oitava e antepenúltima jornada da fase de apuramento de campeão na Roménia.

Com este resultado, o Universitatea Craiova soma 46 pontos, no primeiro lugar. O CFR Cluj mantém-se em terceiro, com 41. Pelo meio está o Universitatea Cluj, no segundo lugar, com 42 pontos, podendo-se aproximar do Craiova, caso vença na receção ao Rapid Bucareste (quinto com 32 pontos) no sábado. Isto antes da nona jornada, que tem um decisivo Universitatea Craiova-Universitatea Cluj.

A jornada fecha no domingo, com a receção do Dínamo Bucareste (quarto com 34 pontos) ao Arges Pitesti (sexto e último desta fase, com 30 pontos).

O Universitatea Craiova procura o seu quinto título de campeão romeno, o primeiro desde 1990/91.