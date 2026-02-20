Filipe Luís reagiu aos alegados insultos racistas de Prestianni a Vinicius Júnior, no Benfica-Real Madrid, para dizer que o jogador argentino dos encarnados não deveria ter escondido o que disse, ao colocar a camisola sobre a boca.

«O rapaz [Prestianni] não devia de ter tapado a boca. Não o devia ter feito. Isso gera toda esta confusão», afirmou o técnico do Flamengo e antigo internacional brasileiro, ao ser questionado sobre o tema à margem da 1.ª mão da final da Supertaça Sul-Americana, que os brasileiros perderam por 1-0, em casa dos argentinos do Lanús.

«Agora, é a palavra de um contra a de outro. Se o disse, tem de pagar. Não sou eu que posso julgar», afirmou Filipe Luís sobre a polémica no jogo da Liga dos Campeões, que está sob investigação da UEFA, após ter sido acionado pelo árbitro da partida o protocolo antirracismo.