OFICIAL: Flamengo confirma saída de Filipe Luís... depois de vitória por 8-0
Treinador de 40 anos conduziu equipa a quatro títulos em 2025, mas já perdera Supertaça do Brasil e a Supertaça Sul-Americana este ano. Leonardo Jardim é nome apontado
Filipe Luís já não é treinador do Flamengo, confirmou o clube, na madrugada desta terça-feira (noite de segunda-feira no Brasil), logo após a golada conseguida por 8-0 ante o Madureira, que qualificou o clube para a final do Campeonato Carioca.
«O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipa profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico)», começa por referir o clube, atual campeão brasileiro e da Taça Libertadores, principal competição de clubes da América do Sul.
«O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade da sua trajetória profissional», conclui o clube rubro-negro, no comunicado.
O treinador de 40 anos conduziu o Flamengo a quatro títulos em 2025: o campeonato brasileiro, a Libertadores, a Supertaça do Brasil e o Campeonato Carioca, já depois da Taça do Brasil em 2024.
Segundo a imprensa desportiva brasileira, como o GloboEsporte, o mau início desta época - depois de na última os resultados terem aparecido, mesmo entre atuações menos convincentes - foi relevante neste desfecho, sendo que havia aspetos que não estavam tão bem internamente, desde o quotidiano no clube, com atletas alegadamente insatisfeitos com decisões da equipa técnica, além de pouco diálogo com a estrutura que chefia o futebol.
Além disso, no Brasil, O Globo dá conta de que Filipe Luís, depois de longa conferência de imprensa pós-jogo, foi ao balneário e encontrou o diretor português José Boto, que lhe deu a informação de que iria sair. Isto já depois de os atletas terem abandonado o estádio. Ou seja, o treinador já não se despediu deles. O Globo noticia ainda, porém, que a decisão de Filipe Luís sair já tinha sido preparada antes, numa decisão a envolver José Boto e também o presidente Luiz Eduardo Baptista (Bap), sendo que a ideia já seria demitir Filipe Luís após a derrota com o Lanús e que, para o seu lugar, já teria sido alinhada a chegada do português Leonardo Jardim.
Nas horas mais recentes, a ESPN Brasil e O Globo dão conta mesmo de negociações e um acordo com Leonardo Jardim.
O Flamengo teve um dos piores inícios de época da última década, tendo já perdido a Supertaça do Brasil para o Corinthians e a Supertaça Sul-Americana para o Lanús. No Carioca, depois de eliminar o Madureira com um agregado de 11-0 nas meias-finais, vai jogar ante o Fluminense na final, no próximo domingo. No Brasileirão, ocupa o 11.º lugar, com quatro pontos, ainda que com menos um jogo disputado, tendo menos três pontos do que as equipas que estão do 3.º ao 7.º lugar.