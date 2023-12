O português Bruno Romão é o novo treinador principal do IFK Mariehamn, da primeira divisão finlandesa, informou o clube esta quarta-feira.

«Quero agradecer ao IFK por acreditar em mim e na minha capacidade de estar envolvido no desenvolvimento do clube daqui para frente. As minhas primeiras impressões sobre o IFK e Åland são muito positivas e estou apenas à espera de começar a trabalhar com a equipa. Estou ansioso por me mudar para Åland, conhecer a ilha e a comunidade, ao mesmo tempo que quero ajudar o IFK a construir uma equipa de futebol positiva e trabalhadora, onde todos os jogadores possam desenvolver todo o seu potencial. Espero que façamos bons esforços e deixemos toda Åland orgulhosa», afirmou o técnico português, em declarações ao site do emblema finlandês.

O técnico, de 39 anos, tem no seu currículo passagens por diversas equipas, tendo sido treinador de formação do Casa Pia, Oriental e Sporting, treinou os sub-23 do Al-Hilal, foi treinador adjunto da seleção do Cabo Verde, do Olhanense e do Busan IPark (Coreia do Sul). O último cargo que ocupou foi o de treinador principal do Pharco, clube egípcio.

O IFK Mariehamn, esta época, encontra-se em quinto lugar (num total de seis), da fase de despromoção, com 22 pontos, mais dois que o sexto e último lugar, que é despromovido no final da época.