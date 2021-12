Tim Sparv, capitão da seleção finlandesa no Euro 2020, anunciou o final da carreira aos 34 anos.

«Dei tudo o que era fisicamente capaz e fui o mais longe que pude», disse o jogador que foi 84 vezes internacional pela Finlândia, que esteve ano esteve presente pela primeira vez numa grande competição de seleções.

Durante a carreira, Sparv jogou nos finlandeses do Norrvalla, VPS e HJK, tendo, fora do país de origem, jogado no Southampton (Inglaterra), Halmstads (Suécia), Grinongen (Países Baixos), Greuther Furth (Alemanha), Midtjylland (Dinamarca) e nos cipriotas do Larissa.

Tim Sparv tem sido uma das vozes ativa contra a situação precária dos trabalhadores nos Estádios do Mundial 2022, cujas situações laborais têm sido comparadas a escravatura. Em novembro passado, o agora ex-futebolista associou-se ao apelo da Amnistia Internacional, que exigiu à FIFA que faça mais para proteger os trabalhadores migrantes neste país.