O Finlândia-Polónia desta terça-feira, a contar para a qualificação do Mundial 2026, esteve suspenso durante cerca de meia-hora devido a uma emergência médica nas bancadas do estádio Olímpico de Helsínquia.

Um adepto sentiu-se mal e teve de ser assistido, aos 73 minutos de jogo, com recurso a manobras de reanimação. O árbitro português João Pinheiro, que dirigia a partida, interrompeu o duelo e as equipas recolheram aos balneários.

O jogo foi retomado à meia-noite local, com o adepto a ser encaminhado para o hospital. A Finlândia vencia a Polónia por 2-1, com golos de Joel Pohjanpalo e Kallman. Jakub Kiwior reduziu para os visitantes.

The match between Finland and Poland has been temporarily suspended due to a medical emergency in the stands. #FINPOL #WCQ2026 pic.twitter.com/iFyCe7EBNB