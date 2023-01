A Fiorentina garantiu, esta quinta-feira, a qualificação para os quartos de final da Taça de Itália, ao vencer na receção à Sampdoria, por 1-0, em jogo dos oitavos de final.

No terceiro duelo da eliminatória, um golo apontado pelo checo Antonín Barak valeu o triunfo e o apuramento ao próximo adversário europeu do Sp. Braga (no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência).

Já em tempo de compensação, a Sampdoria ficou reduzida a dez elementos, por expulsão de Jeison Murillo.

A Fiorentina junta-se ao Inter de Milão e ao Torino nos quartos de final. Esta noite, há ainda um Roma-Génova.

Os restantes jogos são o Nápoles-Cremonese (1dia 17) e, no dia 19, o Atalanta-Spezia, o Lazio-Bolonha e o Juventus-Monza.