Boas notícias para Moise Kean e para a Fiorentina! O internacional italiano já pode regressar aos treinos depois do traumatismo cranioencefálico sofrido em fevereiro, informou o clube.

«A Fiorentina comunica que esta manhã o futebolista Moise Kean foi sujeito a testes médicos em função do traumatismo cranioencefálico sofrido no jogo Hellas Verona-Fiorentina. Perante os resultados, o futebolista pode retomar a sua atividade competitiva habitual», pode ler-se em comunicado.

De recordar que a 23 de fevereiro, na derrota frente ao Verona (1-0), Moise Kean foi atingido com uma joelhada no rosto. Após ser assistido, e já de regresso ao relvado, o artilheiro caiu inanimado no relvado. Posteriormente recuperou a consciência e saiu de maca.

O avançado, que esta época já leva 19 golos e duas assistências, pode ser opção para a partida deste domingo frente ao Nápoles, da 28.ª jornada da liga italiana.