Médio de grande qualidade técnica, Borja Valero anunciou esta quarta-feira o final do percurso de futeolista. Aos 36 anos, o internacional espanhol decidiu abandonar os relvados, depois de ainda ter feito 21 jogos pela Fiorentina na última campanha.



Formado nas escolas do Real Madrid, Borja Valero só fez dois jogos pela equipa principal dos blancos e passou depois por Maiorca, WBA (Inglaterra) e Villarreal. Em 2012 chegou a Florença, a sua cidade favorita, e fez cinco anos seguidos na Fiorentina.



Em 2017 ainda se mudou para o Inter de Milão, mas fez questão de acabar no emblema florentino e é no paraíso renascentista que pretende ficar a viver com a família.



Apesar da grande categoria, Borja Valero só fez um jogo pela seleção de Espanha: 25 minutos contra os EUA em junho de 2011.



«Quero agradecer aos meus treinadores e companheiros. Quero agradecer à minha mulher e aos meus filhos, Álvaro e Lúcia. Amo-vos muito. E quero agradecer aos florentinos, pois foram a minha vitória maior. Vemo-nos por aí, na nossa cidade», escreveu Borja Valero na sua conta oficial.