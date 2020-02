A Atalanta venceu com reviravolta a Fiorentina (2-1), no Artemio Franchi e cimentou o quarto lugar, afastando-se da Roma que perdeu sexta-feira.



A formação viola marcou primeiro por Chiesa e chegou ao intervalo a vencer. O internacional italiano dominou uma bola fora da área e atirou para o fundo da baliza de Gollini.



Ficha de jogo



Na etapa complementar a equipa de Bérgamo igualou por Zapata. Num belo desenho ofensivo da equipa de Gasperini, o colombiano aproveitou uma assistência de Papu Gómez e fez o empate (49m). A reviravolta da Atalanta teve assinatura ucraniana: Malinovsky saltou do banco aos 64 minuto e aos 72 num remate de fora da área.



Com este triunfo, a Atalanta somou 42 pontos e é quarta classificada com mais três que o conjunto de Paulo Fonseca. Por sua vez, a Fiore é 14.ª colocada.



Classificação da Serie A