A Fiorentina esclareceu algumas notícias que circularam nas últimas horas sobre uma suposta venda do clube. O clube partilhou nos meios oficiais um comunicado do presidente Rocco Commisso em que rejeita tal operação.

«Nego categoricamente os rumores que circulam nestas horas sobre uma possível venda do clube. É inaceitável que, em tempos difíceis, essas falsidades surjam quando há necessidade de união e coesão entre todos - a equipa, o clube, a cidade e os adeptos», começou por escrever.

«Começámos novamente há alguns dias com uma nova estrutura técnica, dando tempo para trabalhar com as pessoas em quem confio, começando pelo Alessandro [Ferrari, CEO] e passando por todas as outras pessoas que estão presentes no nosso clube. Repito, a Fiorentina não foi colocada à venda e não está à venda», rematou Commisso.

A Fiorentina é última classificada da Liga italiana após uma série de resultados negativos. A par do Hellas Verona, é a única equipa que ainda não venceu no campeonato. Paolo Vanoli assumiu o cargo de treinador esta semana, sucedendo a Steffano Pioli.