Carlo Ancelotti foi esta segunda-feira acusado pelo fisco espanhol de defraudar os cofres públicos em mais de um milhão de euros durante o período em que orientou o Real Madrid.



O atual treinador do Everton assinou dois contratos com os merengues: um relacionado com a componente laboral e outro com os direitos de imagem. Ancelotti usou uma empresa inglesa para declarar os rendimentos provenientes dos direitos de imagem entre 2013 e 2015.



Assim, o italiano pagou 10 por cento pelos rendimentos dos direitos de imagem ao contrário dos 45 por cento que exige o fisco espanhol a alguém que reside no país como era o seu caso.



Ancelotti junta-se assim a uma extensa lista de jogadores e treinadores acusados de fuga ao fisco.