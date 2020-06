O campeonato da Bósnia-Herzegovina foi dado como terminado esta terça-feira, devido à pandemia de covid-19, e o título atribuído ao FK Sarajevo, segundo informou a Federação Bósnia de Futebol (NS/FS BiH).

«Não existe a permissão das autoridades nacionais para a organização de eventos desportivos no território da Bósnia-Herzegovina», anunciou, em comunicado, a NS/FS BiH, que cancelou ainda a taça nacional.

Após 22 jornadas, o FK Sarajevo, que renova o título, liderava o campeonato, com 45 pontos, mais três do que o Zeljeznicar e mais sete face ao Zrinski, enquanto a Taça da Bósnia-Herzegovina ia ainda para as meias-finais.

A próxima temporada da liga bósnia vai começar já a 1 de agosto, com restrições, devido ao novo coronavírus.