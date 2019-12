Jorge Jesus acredita que deixou uma marca no futebol brasileiro. O treinador português lembra que bateu todos os recordes e que devolveu o Flamengo às grandes finais.

«Não tenho dúvidas nenhumas que há um antes e um depois de mim no futebol brasileiro. Isso foi fruto do nosso trabalho», começou por referir na chegada a Lisboa.

«Sabíamos que tínhamos valor para conquistar os objetivos que o Flamengo sonhava, há 40 anos que não ia a uma final da Libertadores, há dez anos que não ganhava um campeonato brasileiro e nós não só ganhámos a Libertadores, não só ganhámos o campeonato brasileiro, como batemos todos os recordes do campeonato brasileiro. Por isso não só há um antes e um depois desta equipa técnica, como há uma projeção do treinador português diferente do que era antes. »

Pelo caminho, Jorge Jesus falou do facto de em pouco tempo mais dois clubes terem contratado treinadores portugueses, na circunstância o Avaí que contratou Augusto Inácio e o Santos que garantiu Jesualdo Ferreira.

«Acho que abri as portas do Brasil para os treinadores portugueses. Em pouco tempo entraram mais dois treinadores no futebol brasileiro e agora há que mostrar o nosso trabalho, porque os treinadores portugueses são os melhores do mundo.»