O Flamengo lançou um comunicado em que reclama de uma divida ao Almería, clube do segundo escalão espanhol e do qual Cristiano Ronaldo adquiriu 25 por cento em fevereiro.

A divida – que está neste momento fixada nos 1,8 milhões de euros – remete para a transferência de Lázaro, que representa agora os sauditas do Al Najma, em agosto de 2022.

«O Clube de Regatas do Flamengo vem a público manifestar veemente repúdio à conduta adotada pelo clube espanhol UD Almería. O caso é objetivo e inequívoco: há obrigação contratual expressa que atribui ao clube espanhol a responsabilidade pelo pagamento ou reembolso», pode ler-se no comunicado.

A formação carioca fez, ainda, questão de referir que Cristiano Ronaldo deteve uma percentagem do clube espanhol. Para fechar, o atual campeão do Brasileirão e da Libertadores afirmou que confia que as entidades responsáveis tomarão as medidas necessárias.

«O Flamengo confia que os órgãos competentes darão a devida resposta a este comportamento, assegurando o cumprimento das decisões já proferidas no âmbito da FIFA (...) O clube seguirá firme na defesa dos direitos e na proteção da integridade das relações contratuais no futebol», concluiu.