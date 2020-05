Os clubes da série A do Campeonato Carioca reuniram-se este domingo com o prefeito do Rio de janeiro e acertaram o regresso à competição para 14 de junho.

Recorde-se que o campeonato foi suspenso, devido à pandemia da covid-19, e os clubes nem estavam autorizados a treinar, apesar de o Flamengo de Jorge Jesus o ter feito vários dias durante a semana passada.

Na reunião, que não contou com a presença de Botafogo e Fluminense, Marcelo Crivella, o autarca do Rio de Janeiro, autorizou o regresso ao trabalho dos clubes a partir desta terça-feira, mas os treinos coletivos só serão permitidos no início de junho.

Os clubes chegaram a acordo e os jogos do Campeonato Carioca devem assim voltar no dia 14 de junho, sem público nas bancadas.

O Brasil já é o segundo país mais afetado pela pandemia, com 22.666 mortes e 363.211 casos de infeção.

Só nas últimas 24 horas foram confirmadas 653 mortes e 15.183 mil novos casos de covid-19 no Brasil, sendo o Rio de Janeiro o segundo estado mais afetado (o primeiro é São Paulo), com 37.912 casos e 3.993 vítimas mortais.