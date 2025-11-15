O Flamengo esteve a perder, mas deu a volta ao Sport e goleou na visita a Recife, por 5-1, num jogo que chegou ao intervalo empatado a um golo e já com a equipa da casa – matematicamente despromovida esta noite – reduzida a nove jogadores, devido a duas expulsões.

A vitória no duelo de acerto de calendário, a contar para a 12.ª jornada, permite ao Flamengo pressionar o Palmeiras na luta pelo título brasileiro. A equipa treinada por Filipe Luís isola-se à condição na liderança, com 71 pontos, mais três do que o Palmeiras, que acerta calendário dentro de menos de uma hora, com o jogo desta madrugada ante o Santos, no Vila Belmiro (00h00), da 13.ª jornada. O Sport mantém-se no 20.º e último lugar, com 17 pontos, sendo o primeiro clube confirmado a descer de divisão.

Na Arena Pernambuco, o Sport até chegou à vantagem, com um golo de Pablo, aos 15 minutos. Porém, tudo se complicou nos minutos finais da primeira parte. Matheus Alexandre, já amarelado aos 27 minutos, cometeu uma falta dura sobre Ayrton Lucas e foi expulso, ao minuto 37.

Pouco depois, aos 41 e 42 minutos, duas contrariedades para o Sport: Luiz Araújo fez o empate e Ramon Menezes, que já tinha amarelo desde o minuto nove, fez uma falta para cartão e acabou expulso logo após a igualdade.

Na segunda parte, o Sport ainda resistiu durante um quarto de hora mas, num ápice, o Flamengo resolveu a questão da vitória. Ao minuto 61, depois de uma boa que bateu no poste, o ex-Desp. Chaves e Estoril, Juninho, fez o 2-1 para o Flamengo. Dois minutos depois, uma sequência de hesitações defensivas do Sport permitiu a Bruno Henrique fazer o 3-1.

Aos 71 minutos, Ayrton Lucas fez o 4-1 para os visitantes e o marcador ficou fechado por Douglas Telles. Note bem: na estreia pela equipa principal, cerca de um minuto depois de ter entrado e ao primeiro toque (!) na bola, o jovem de 18 anos fez o 5-1 para o Flamengo. Uma noite para mais tarde recordar para o jovem brasileiro.