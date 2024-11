O Flamengo venceu, em casa, o Atlético Mineiro, na madrugada desta segunda-feira, por 3-1, na primeira mão da final da Taça do Brasil.

De Arrascaeta, aos 11m, e Gabriel Barbosa, aos 39m e 74m, fizeram os golos do Flamengo. Além de Gabigol, outro ex-Benfica marcou - Alan Kardec, pelo Atlético Mineiro, no final do jogo.

Assim, o Mengão fica em vantagem para a segunda mão que se disputa no dia 10 de novembro, pelas 19 horas de Portugal Continental.

No jogo, houve um desentendimento entre dois colegas de equipa bem conhecidos dos portugueses. Hulk, ex-FC Porto, e Rodrigo Battaglia, ex-Sporting, tiveram uma troca de palavras mais acesa.

Ainda no primeiro tempo, Hulk e Battaglia discutiram muito após a jogada feita por Leo Pereira, que obrigou o Everson a fazer uma grande defesa. pic.twitter.com/RWsepck6yU — ge (@geglobo) November 3, 2024

Depois do jogo, o capitão Hulk, que tem estado em grande forma apesar da idade avançada, desvalorizou o episódio.

«O Battaglia é um 'cara' que dá a vida, como todos os outros jogadores. É natural que tenha essa discussão, é até bom para a gente discutir entre a gente. Isso mostra que está todo o mundo a querer ganhar, todo o mundo no mesmo barco», afirmou.