Nem sempre o domínio de posse de bola se traduz em domínio de golos. A história repetiu-se na Taça do Brasil, neste domingo, com a vitória do Flamengo em casa do Atlético Mineiro, na segunda mão da final.

Foi um triunfo que confirmou a conquista da competição, a segunda mais importante do Brasil, por 1-0. Um golo de Gonzalo Plata, ex-Sporting, já aos 82 minutos, fez a diferença.

Esse golo aumentou a vantagem dos forasteiros no agregado das duas mãos para 4-1. Já aos 90+6m, Renzo Saravia, antigo lateral do FC Porto, acabou expulso por vermelho direto. Rodrigo Battaglia (ex-Sporting) e Hulk (ex-FC Porto), jogaram pelo Atlético Mineiro.

A equipa de Hulk ainda tem outra final para disputar, a Taça Libertadores, contra o Botafogo, de Artur Jorge, no dia 30 de novembro.