A festa do título do Flamengo no Brasileirão, alcançada num final dramático, ficou marcada por algumas palavras provocatórias de jogadores dos rubro-negros para Thiago Galhardo, avançado do Internacional, que ficou em segundo lugar no campeonato.

Num vídeo em direto no Instagram de Willian Arão, o ex-Benfica apareceu e brincou com Galhardo, por este não ter sido campeão, nem ter conquistado o título de melhor marcador.

«Ó seu Galhardo, seu moleque, tem que respeitar, olha aqui para você [mostra a medalha]. Não foi campeão e não foi artilheiro. Beijo», disse Gabigol. «O recado está dado, o recado está dado», acrescentou Willian Arão.

Galhardo ficou com 17 golos, a um de Luciano (São Paulo) e de Claudinho (RB Bragantino), que apontaram 18, tendo marcado um golo cada na última jornada, disputada na última noite.

Em janeiro, Galhardo, que ficou fora da vitória do Internacional ante o Grémio, no clássico, comemorou essa vitória com os dedos no nariz, o que levou alguns elementos do Flamengo a interpretar isso como o ‘cheirinho’, expressão que nos últimos anos se tornou utilizada no Brasil, para aludir aos fracassos do Flamengo.

Ora, noutro direto na última noite, mas já no seu perfil, Gabigol voltou a falar sobre Galhardo, ao lado do ex-FC Porto Diego.

«Thiago Galhardo, Tiago Galhardo… vamos lá: ele meteu o cheirinho para nós. O que é que o Thiago Galhardo ganhou? Nada», disse. «Aqui é cheiro de troféu», completou Diego.