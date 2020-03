O treinador português do Flamengo, Jorge Jesus, foi vítima de um mal-entendido este sábado ao responder afirmativamente que tinha perdido um amigo em Portugal, vítima da pandemia do novo coronavírus. O mesmo está infetado com a covid-19, mas vivo.

«Nunca joguei sem adeptos e espero que seja o primeiro e último jogo, sentimo-nos incomodados, é prova de que não há futebol sem adeptos. A outra questão é o aspeto emocional. Isto do coronavírus, testes à equipa, preocupações, o que é que a gente pode ter, as nossas famílias. Está a ser um problema grande dentro da estrutura do Flamengo. Sou português, sei o que se está a passar em Portugal, já perdi alguns amigos…», referiu Jesus, antes de uma pausa, respondendo depois com um «em Portugal, um», à questão de se já tinha perdido alguém próximo.

Ora, o engano de Jesus deveu-se a uma mensagem que tinha recebido sobre o velho amigo Veríssimo, massagista do tempo em que Jesus treinava no Estrela da Amadora, que está em estado grave e é um dos dez doentes nessa condição em Portugal, com a covid-19.

Entretanto, Jorge Jesus, esclareceu o mal entendido, através de uma publicação na sua página de Instagram.

Ao todo, de acordo com a informação da Direção Geral de Saúde deste sábado, Portugal regista 169 casos.

«Hoje estou a perceber e é preciso, no Brasil, começar a pensar que não é só nos outros países. Isto mexeu com a equipa sentimentalmente, o facto de não estarem os adeptos também mexeu. Penso que não pode haver jogos do estadual. O Flamengo, neste momento é uma equipa que está no risco, tivemos contacto com uma pessoa, não sabemos o que pode acontecer. Espero que este tenha sido o último jogo nesta situação que é muito complicada para todos nós», disse ainda Jesus, na entrevista rápida após a vitória ante a Portuguesa, para a Taça Rio.