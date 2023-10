Já só faltava mesmo a oficialização e ela chegou na noite desta segunda-feira: Tite é o novo treinador do Flamengo.

O antigo selecionador brasileiro, de 62 anos, assinou um contrato válido até dezembro de 2024 e vai começar a trabalhar já esta terça-feira.

Tite, que deixou o comando do Brasil após a eliminação nos quartos de final do Mundial do Qatar, sucede a Jorge Sampaoli no Mnegão, quinto classificado do campeonato brasileiro.