O Zenit pagou os 25 milhões de euros da cláusula de rescisão de Gerson, informou o Flamengo, esta sexta-feira.

O médio de 28 era há muito pretendido pelo emblema russo e prepara-se, assim, para uma nova experiência no estrangeiro, depois das passagens por Roma, Fiorentina e Marselha.

Segundo a imprensa brasileira, o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, manifestou interesse em Gerson, que ainda terá tentado rumar ao futebol saudita, mas o negócio com o Zenit já estava fechado.

O internacional brasileiro, formado no Fluminense, encerra a segunda passagem pelo Flamengo. No total, somou 253 jogos e marcou 19 golos, tendo arrecadado 12 títulos.

O Clube de Regatas do Flamengo comunica o fim do contrato com o atleta Gerson. O Mais Querido agradece pelo tempo em que defendeu o Manto e deseja boa sorte ao jogador.#Obrigado pic.twitter.com/Rj0gDlihwp