O Flamengo conquistou a Taça dos Libertadores este sábado (1-0 sobre o Athletico Paranaense) e a euforia tomou conta dos jogadores na festa no balneário. Incentivados pelo vice-presidente, Marcos Braz, os futebolistas entoaram um cântico a «picar» o Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões e uma das equipas que vai marcar presença no Mundial Clubes, em fevereiro, tal como o Mengão.

«Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar», cantou o balneário do Flamengo.

A reação mais curiosa foi a do ex-Benfica David Luiz, que gravou o momento em direto para as redes sociais. O defesa-central levou as mãos à cara enquanto os colegas cantavam e, no final, pediu repetidamente «calma».

Ora veja: