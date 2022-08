Depois do triunfo em São Paulo (2-0), o Flamengo voltou a vencer o Corinthians, desta vez no Maracanã (1-0) e assegurou a primeira vaga nas meias-finais da Taça Libertadores.

A partida ficou decidida com um golo de Pedro, aos 52 minutos, após um passe de trivela do uruguaio De Arrascaeta.

Também no segundo tempo, a equipa de Vítor Pereira ficou em inferioridade numérica, devido à expulsão de Bruno Mendez, (68m).

Nas meias-finais, o Flamengo vai encontrar o Velez Sarsfield ou o Talleres de Córdoba, de Pedro Caixinha, que, na próxima madrugada, precisa de virar em casa o 2-3 sofrido em Buenos Aires.

Já o bicampeão em título Palmeiras, de Abel Ferreira, recebe o Atlético de Mineiro, depois do empate em Belo Horizonte (2-2). O vencedor desse duelo, terá pela frente o Athletico Parananense ou os argentinos do Estudiantes, que recebem na quinta-feira o conjunto orientado por Luiz Felipe Scolari, após o empate (0-0) no Brasil.

