O Flamengo deu um passo gigante rumo à final da Taça Libertadores, ao golear o Vélez Sarsfield na madrugada desta quinta-feira (noite de quarta-feira em Buenos Aires, Argentina), por 4-0, em jogo da primeira mão das meias-finais.

O homem do jogo foi Pedro, autor de um hat-trick, com golos aos 32, aos 61 e aos 83 minutos, num jogo que chegou com o 0-2 no marcador ao intervalo, dado que Everton Ribeiro também deixou o seu nome inscrito nos golos, aos 45+1’.

A equipa comandada por Dorival Júnior recebe o Vélez na segunda mão, marcada para a 01h30 (hora de Portugal Continental) da próxima quinta-feira, dia 8.

Na outra meia-final, o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, está em desvantagem na eliminatória, depois de ter perdido por 1-0 na deslocação ao Athletico Paranaense.