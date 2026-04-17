Internacional
Há 34 min
VÍDEO: jogador de Leonardo Jardim falha golo cantado à boca da baliza
Carrascal protagoniza um falhanço insólito
O Flamengo goleou o Independiente Medellín na última noite, mas, caso o desfecho da partida tivesse sido outro, Jorge Carrascal não iria escapar às críticas.
Logo aos três minutos de jogo, com o resultado em 0-0, o internacional colombiano desperdiçou uma ocasião flagrante de golo. O ex-Gil Vicente Samuel Lino deixou Carrascal na cara do golo, mas o médio-ofensivo, praticamente em cima da linha de baliza e sem ninguém a perturbá-lo... atirou ao lado.
A equipa de Leonardo Jardim viria a vencer por 4-1 e segue só com triunfos na fase de grupos da Libertadores.
O golo perdido por Carrascal:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS