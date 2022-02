O Flamengo, treinado pelo português Paulo Sousa, empatou este domingo a duas bolas na receção ao Resende, em jogo da nona jornada do Campeonato Carioca, no Brasil.

A equipa visitante adiantou-se no marcador aos 27 minutos, por Biancucchi. Na segunda parte, e já na reta final do encontro, Jeffinho agudizou ainda mais a tensão do lado do Flamengo, ao fazer o 0-2 no marcador, aos 82 minutos.

Ainda assim, o Flamengo conseguiu reduzir por De Arrascaeta ao minuto 87, Heitor foi expulso logo a seguir e deixou o Resende com dez jogadores e o ex-Benfica Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ fez, já em tempo de compensação (90+3m), o 2-2 final, de penálti.

Com este resultado, o Flamengo ocupa o segundo lugar, com 20 pontos em nove jornadas, a quatro pontos do líder Fluminense.

