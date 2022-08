Pedro marcou, quiçá, um dos golos mais bonitos da carreira na visita do Flamengo a Curitiba. O internacional brasileiro resolveu o jogo entre o Mengão e o Athletico Paranaense, ds quartos de final da Taça do Brasil, com um golaço de bicicleta ao minuto 57.



O avançado de 25 anos acabou por conseguir o pontapé acrobático como recurso depois de o cruzamento de Rodinei ter saído ligeiramente atrasado. Este golaço revelou-se decisivo para a equipa carioca derrotar o conjunto orientado por Luiz Felipe Scolari.



Veja o golaço de Pedro: