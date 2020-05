Florentin Pogba, irmão mais velho de Paul Pogba, regressou a França para assinar pelo Sochaux, da II Liga francesa, depois de, nos últimos anos, ter representado o Gençlerbirligi, na Turquia, e o Atalanta United, nos Estados Unidos.

O defesa de 29 anos assinou um contrato válido para as próximas três temporadas depois de ter concluído o seu contrato com os norte-americanos do Atlanta United.

Será a segunda passagem de Florentin Pogba pelo segundo escalão do campeonato francês, depois de já ter representado o Sedan, entre 2009 e 2013, antes de rumar ao Saint-Étienne onde cumpriu cinco temporadas.