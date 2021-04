Kayky. Decore o nome. Se as expectativas que estão a ser criadas no Brasil estiverem corretas, esse pode ser muito bem o próximo fenómeno do futebol brasileiro.

O jogador de apenas 17 anos já está a ser apontado ao Manchester City e no domingo marcou um daqueles golaços que promete correr o mundo.

Após fintar quatro adversários, Kayky marcou o segundo golo pela equipa principal, aos quais junta ainda uma assistência em oito jogos.

Mas que este golo marcado ao Nova Iguaçu faz crescer água na boca aos adeptos de futebol, lá disso não restam grandes dúvidas.