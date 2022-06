Nonato, médio do Fluminense, deu uma demonstração de espírito de sacrifício no embate com o Botafogo.

Depois de um lance disputado já na segunda parte, o futebolista do «Flu» caiu sobre a bola e colocou mal a mão no relvado, acabando por deslocar o dedo mindinho. Apesar das dores e da evidente lesão, Nonato continuou em campo após ser assistido pela equipa médica.

Ora veja: