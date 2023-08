O encontro da última madrugada entre Argentinos Juniors e Fluminense (1-1), a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Libertadores, ficou marcado pela lesão arrepiante de Luciano Sánchez no início da segunda parte.

Marcelo fez um drible e, ao tentar colocar o pé de apoio no relvado, atingiu a perna esquerda do jogador argentino, que ficou imediatamente caído e com muitas queixas. As imagens da transmissão televisiva mostraram o estado arrepiante em que ficou a perna do futebolista dos Argentinos Juniors e, quando se apercebeu da situação, Marcelo não conseguiu conter o desespero, tendo ficado em lágrimas.

O internacional brasileiro foi expulso e deixou o relvado com a preocupação estampada no rosto, enquanto Sánchez teve de ser substituído e também saiu a chorar.

Após o jogo, os Argentinos Juniors informou que o jogador sofreu uma luxação no joelho esquerdo e a imprensa argentina relata que a recuperação não será inferior a oito meses.

A partida, refira-se, prosseguiu e teve mais um incidente. Em cima do quarto de hora final, o guarda-redes Martín Arias saiu da baliza, fez falta sobre Diogo Barbosa e também foi expulso.

Como a equipa argentina já tinha esgotado as substituições, o médio Heredia assumiu o papel de guarda-redes e sofreu um golaço já na reta final.