Da Fórmula 1 para as maratonas e em grande estilo.

O engenheiro George Crawford, da Aston Martin, equipa do campeonato do mundo de Fórmula 1, correu a Maratona de Londres no passado domingo com o capacete que Lance Stroll utilizou nos GP’s da Bélgica, Itália e Países Baixos.

Amante das corridas, Crawford decidiu apresentar-se para os 42 quilómetros na capital inglesa não só com o capacete, mas também com as luvas, sapatilhas e com o macacão dos pilotos.

O feito valeu-lhe a inclusão no livro do Guinness, como o corredor mais rápido com uma veste da Fórmula 1: Crawford cumpriu a maratona num total de três horas e 58 minutos e arrecadou ainda fundos para a Mind, uma plataforma de saúde mental: foram 173 doações, num total de 3.369 libras (cerca de 3.958 euros).

«A pandemia do novo coronavírus causou estragos nas nossas vidas. Inúmeras pessoas estão a lutar com os efeitos do aumento do stress, a preocupação e o bem-estar geral e vêem-se afetados tanto a nível pessoal como familiar. Neste momento difícil, as pessoas que vivem com problemas de saúde mental enfrentam desafios adicionais e, agora mais do que nunca, as pessoas amáveis e carinhosas da Mind estão a prestas os seus serviços para ajudarem onde podem. É hora de retribuir», referiu George.

No final da maratona, na qual ficou no 12056.º lugar da geral (9053.º em masculinos) Crawford acabou a festejar ao estilo de outro piloto da Fórmula 1: Daniel Ricciardo: a beber do sapato [ndr: um shoey].