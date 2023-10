A LDU Quito derrotou o Fortaleza na final da Taça Sul-Americana, nos penáltis, este sábado, depois de uma igualdade a um golo.

A equipa brasileira, onde alinha Tobias Figueiredo, que voltou a ficar no banco de suplentes, até se adiantou no marcador, com o golo de Juan Martín Lucero, aos 48 minutos. Mas os equatorianos não tardaram a responder e Lisandro Joel Alzugaray (56m) fez o empate.

O encontro, disputado no Uruguai, prosseguiu para prolongamento, onde a igualdade não foi desfeita.

Nos penáltis, o ex-Tondela Pedro Augusto desperdiçou a hipótese de dar o primeiro troféu internacional ao Fortaleza e o guarda-redes Alexander Domínguez foi a grande figura, ao travar três remates.