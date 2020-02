O Fortuna Dusseldorf esteve a vencer por 3-0 frente ao Hertha de Berlim, mas deixou-se empatar num encontro referente à 24.ª ronda da Bundesliga.



O conjunto visitado, 16.º classificado, marcou dois golos de rompante. Karaman inaugurou o marcador aos seis minutos e Thommy fez o 2-0 aos nove. Um golaço, por sinal.



No último minuto da primeira parte Karaman bisou e pareceu ter decidido o jogo por completo. Puro engano. Nouri mudou as peças da equipa da capital e fez entrar Wolf e Mittelstadt.



O Hertha beneficiou de um autogolo de Thommy para reentrar na discussão do resultado (64m). Volvidos dois minutos, Matheus Cunha atirou em jeito de fora da área e fez o 3-2. O empate acabaria por chegar à entrada para o quarto de hora final. Piatek foi travado pelo guarda-redes Kastenmeier dentro da área e converteu ele próprio o penálti.



Com este resultado o Fortuna segue em zona de despromoção com 21 pontos enquanto o Hertha respira melhor: tem mais seis e ocupa o 13.ª posto.