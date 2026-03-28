O Fortuna Sittard anunciou, este sábado, a saída do português Américo Branco do cargo de diretor desportivo no final da presente temporada.

O português de 35 anos tinha contrato válido até 2027 e estava no clube neerlandês desde 2022.

Em Portugal, Américo Branco desempenhou também a função de diretor-desportivo na Académica, Olhanense e Tondela.

