Internacional
Há 1h e 15min
OFICIAL: Américo Branco deixa Fortuna Sittard no final da temporada
Diretor-desportivo tinha contrato até 2027 com o clube neerlandês
AL
AL
O Fortuna Sittard anunciou, este sábado, a saída do português Américo Branco do cargo de diretor desportivo no final da presente temporada.
O português de 35 anos tinha contrato válido até 2027 e estava no clube neerlandês desde 2022.
Em Portugal, Américo Branco desempenhou também a função de diretor-desportivo na Académica, Olhanense e Tondela.
Obrigado❤️— Fortuna Sittard (@FortunaSittard) March 28, 2026
Fortuna Sittard en technisch directeur Américo Branco zullen na afloop van het huidige seizoen uit elkaar gaan. Dit besluit is in goed onderling overleg genomen. pic.twitter.com/HQCCYSa0AP
