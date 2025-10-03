Roberto Martínez, selecionador nacional, anunciou nesta sexta-feira os convocados para os próximos dois jogos da Seleção, diante da Irlanda e Hungria, que contam para a qualificação do Mundial 2026. O selecionador mostrou-se tranquilo face ao assalto milionário sofrido em sua casa, em Cascais.

Assalto a sua casa

«Está tudo bem. Está tudo nas mãos da polícia. Estamos muito tranquilos, mas agradeço todas as mensagens de apoio, que foram muitas.»

Estilo de jogo

«Há dois aspetos que precisávamos de melhorar. Desde os primeiros dez jogos, no apuramento para o Euro 2024, percebemos que tínhamos de melhorar na resiliência - sofrer um golo e continuar com as mesmas ideias e acreditar o mesmo, jogando olhos nos olhos; e o outro era ter mais de dez jogadores em campo para ganhar o jogo. Ou seja, a competitividade no balneário precisava de melhorar. Agora, temos isso. No estágio anterior, tivemos quatro jogadores lesionados e ninguém falou disso. Estes são dois pontos importantes. Ir à Hungria e sofrer dois golos, normalmente não dá para ganhar. Mostrámos muito onde estamos no último estágio.»