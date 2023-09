Kylian Mbappé foi um dos jogadores que agitou o mercado de transferências. Apesar de todos os rumores sobre uma possível saída, o avançado permaneceu no PSG.



Esta terça-feira, na véspera do duelo da seleção de França contra a Irlanda, da qualificação para o Euro 2024, Aurelien Tchouaméni, admitiu que foi «uma possibilidade» o Real Madrid contratar Mbappé.



«Mbappé? Claro que foi uma possibilidade. No futebol podem acontecer muitas coisas. Todas as equipas do mundo querem Mbappé. Mas está no PSG e não vamos continuar a falar desse assunto. Estamos muito contentes por tê-lo connosco neste momento», referiu o médio dos merengues, em conferência de imprensa.



O jogador de 23 anos recordou ainda a final do Mundial 2022 perdida para a Argentina. «Foi um fracasso para mim e para a equipa. O penálti falhado foi um golpe duro, mas voltar ao trabalho no Real Madrid significou que poderia acontecer rapidamente outra coisa. Penso sempre nele [no penálti falhado] e sempre pensarei. Marcou-me. Estou a tentar estabelecer um trabalho com várias pessoas competentes nas mais diversas áreas para me cuidar», disse.



A França recebe a Irlanda às 19h45, da próxima quinta-feira, em Paris.