Angel Gomes colapsou em campo durante o Reims-Lille e foi transportado para o hospital. O ex-Boavista levou uma forte pancada na cabeça numa disputa de bola com um oponente e perdeu os sentido, mas quando deixou o estádio de maca, já estava consciente.



Depois de o presidente do clube francês ter feito um ponto de situação acerca do estado de saúde do filho de Gil Gomes, o próprio Angel deixou uma mensagem nas redes sociais, já este domingo.



«Obrigado a todos pelo apoio. Significa o mundo para mim! Ansioso por recuperar e voltar a jogar. Amor e bênçãos para todos», escreveu no Twitter.