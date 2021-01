As divergências entre Leonardo e Thomas Tüchel ditaram a mudança da equipa técnica do Paris Saint-Germain, de acordo com o depoimento de um adjunto do técnico alemão.

«Fomos surpreendidos, a 23 de dezembro, depois da vitória por 4-0 sobre o Estrasburgo, quando o Leonardo informou-nos que o Thomas não ia continuar. Depois de todas as dificuldades de 2020, de conseguirmos êxitos históricos para o clube, passar a fase de grupos da Liga dos Campeões e a lutar pela liderança em França... parecia incompreensível. Tendo em conta todas as lesões que tivemos, e ainda o coronavírus, penso que foi um feito acabar o ano como acabámos», explicou Zsolt Löw ao Nezmeti Sport, da Hungria.

«O mercado de transferências não foi como pretendíamos, com jogadores importantes a sair antes dos jogos importantes de agosto. Isto gerou tensão entre os dirigentes e o staff técnico, para além de que o diretor desportivo não partilhava as mesmas ideias que o treinador principal. Não posso entrar em detalhes, mas mas tinham ideias diferentes em muitas áreas e a diferença crescia com o tempo. Sejamos sinceros: esta relação não era sustentável a longo prazo. Mais tarde ou mais cedo o rendimento ia ressentir-se com isto. É melhor agora, para uma despedida por cima e com a mochila cheia de boas recordações», acrescentou o adjunto.

Löw garantiu que era boa a relação com o proprietário do clube, Al-Khelaifi, mas que Leonardo tinha «carta branca para tudo o que estava relacionado com a gestão desportiva». «Foi ele que decidiu», afiançou.

Questionado sobre a despedida do plantel, o adjunto de Tuchel respondeu que «a este nível as relações interpessoais são raras».

«Há muito dinheiro em jogo. O êxito desportivo é primordial e não se formam relações muito estreitas. As estrelas vivem numa bolha que não se abre muito para outros, e protegem a sua privacidade na medida do possível», respondeu o técnico, que ainda assim diz que a equipa técnica conquistou a confiança das principais estrelas da equipa, e que todas elas enviaram mensagens após a saída.