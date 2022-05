No primeiro jogo após a derrota com o Nantes na final da Taça de França, os adeptos do Nice insultaram Emiliano Sala, ex-jogador dos canários que perdeu a vida num acidente aéreo em 2019.



«É um argentino que não sabe nadar bem... Emiliano debaixo de água...», cantaram os adeptos do finalista vencido da Taça francesa.



No final do encontro, Christophe Galtier teceu duras críticas a quem dirigiu cânticos ao argentino na partida contra o Saint-Étienne, da passada quarta-feira.



«Não tenho adjetivos para definir o que ouvi. Assim que chegámos ao balneário foi falar com os jogadores sobre o que ouviram. Em meu nome, em nome do meu staff, do meu departamento médico e dos meus jogadores quero pedir desculpa à família do Emiliano Sala e do Nantes», começou por dizer, citado pelo L'Équipe.



«Ouvimos muitas coisas num estádio de futebol, mas estas pessoas... Se não estão contentes, só têm de aparecer no centro de treinos. Muitas vezes o que é dito nos estádios é um reflexo da socidade. Se esta é a nossa sociedade, estamos verdadeiramente lixados! Também houve insultos para Mrs. Frappart [árbitra da final da Taça], mas não foi por causa dela que perdemos. Para mim isto é surreal. Não tenho palavras. Estes adeptos que fiquem em casa. Deixem-nos ficar em casa! Nós ganhamos sem essas pessoas», acrescentou.

Emiliano Sala jogou entre 2015 e 2019 no Nantes antes de se transferir para o Cardiff. Foi, aliás, durante a viagem de França para o País de Gales que o acidente aéreo ocorreu.

